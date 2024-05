Angelina Jolien ja Brad Pittin tytär Vivienne tiputti nimestään isänsä sukunimen pois

Hänet nähtiin The Outsiders -musikaalin esittelyssä Playbillissä nimellä Vivienne Jolie eikä Vivienne Jolie Pitt, kertoo People .

Angelina toimii näyttelmän tuottajana ja Vivienne on merkitty tuottajan assistentiksi.

– Nimeni on Zahara Marley Jolie ! Tulen Golden Statesta, enkeleitä täynnä olevasta kaupungista, Los Angelesista Kaliforniassa, Zahara huusi yleisölle sosiaalisessa mediassa jaetulla videolla.

Angelina ja Brad erosivat vuonna 2016. Sen myötä Brad on ilmeisen vieraantunut ex-parin kuudesta lapsesta, jotka ovat Zahara ja Viviennen lisäksi Maddox Chivan , 22, Pax Thien , 20, Shiloh Nouvel , 18, sekä Viviennen kaksossisar Knox Leon , 15.

imago images/Future Image/ All Over Press

Brad on hakenut lastensa yhteishuoltajuutta, mistä Angelina on kieltäytynyt. He ovat puineet huoltajuus- ja omaisuusasioitaan oikeudessa siitä lähtien.