Sisäpiirilähde: Näin Brad Pitt reagoi jo neljännen lapsensa pyrkimykseen hankkiutua eroon hänen sukunimestä

– Muistutukset siitä, että hän on menettänyt lapsensa, eivät tietenkään ole helppoja Bradille. Hän rakastaa lapsiaan ja kaipaa heitä. Se on hyvin surullista, lähde kertoo Peoplelle.

Myöskään ex-parin 22-vuotias tytär Maddox ei käytä enää sukunimeä Pitt. Shiloh Jolie on lapsista kuitenkin tiettävästi toistaiseksi ainut, joka on hakenut asiaan virallista muutosta.

Avioero on ollut riitaisa ja sitä on setvitty oikeudessa pitkään, entisen parin puidessa yhä omaisuus- sekä huoltajuusasioitaan. Brad Pitt on hakenut lastensa yhteishuoltajuutta, mistä Jolie puolestaan on kieltäytynyt.