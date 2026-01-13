Turisteillekaan ei varsinaisesti mainostettu rauhaa ja rakkautta, sillä valtion ripustamia mustia julisteita oli kaikkialla. Niissä luki englanniksikin "kuolema Yhdysvalloille, kuolema Israelille".

"Ette kai te luule, että me kaikki olemme terroristeja?"

Keskeinen syy talouden romahtamiselle on kunnianhimoinen ja aggressiivinen ulkopolitiikka, johon ei Juusolan mukaan Iranin kaltaisella taloudella ole mahdollisuuksia.

Iranilaista rahaa on syösty Hamasille ja Hizbollahille, kahdelle terroristijärjestölle. Päälle ovat tulleet kovat ja pitkäkestoiset pakotteet.

Nyt kotona ei ole enää kaikki hyvin. Ulkopolitiikka on osaltaan tyhjentänyt iranilaisten kukkarot ja vienyt leivät kaapista.