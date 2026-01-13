Ulkopoliittinen seikkailu on osaltaan tyhjentänyt iranilaisten kukkarot ja vienyt leivät kaapista, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.
"Ette kai te luule, että me kaikki olemme terroristeja?"
Kysymys oli erikoinen, mutta kysyjä ei.
Hän oli tavallinen, jo pitkään elämää nähnyt iranilainen nainen.
Sellainen, joita Iranin kolmanneksi suurimman kaupungin Isfahanin kaduilla tuli vuonna 2016 vastaan lukuisia joka päivä.
Tulkkina toimineen tyttären avulla kysytty kysymys jäi mieleen. Se puhutteli, koska kysymys tiivisti perisuomalaisen mitä ne meistä ajattelee -ongelman.
Vieraanvaraisuudestaan ylpeät iranilaiset pelkäsivät syystäkin maineensa puolesta.
Turisteillekaan ei varsinaisesti mainostettu rauhaa ja rakkautta, sillä valtion ripustamia mustia julisteita oli kaikkialla. Niissä luki englanniksikin "kuolema Yhdysvalloille, kuolema Israelille".
Se oli Iranin ulkopolitiikan manifesti.
Kymmenkunta vuotta myöhemmin Iranissa on kansannousu, koska kansalaisten elintaso on romahtanut ja Lähi-idän professori Hannu Juusolanmukaan samalla iranilaisten "usko sisäiseen kehitykseen on loppunut kokonaan".
Keskeinen syy talouden romahtamiselle on kunnianhimoinen ja aggressiivinen ulkopolitiikka, johon ei Juusolan mukaan Iranin kaltaisella taloudella ole mahdollisuuksia.
Iranilaista rahaa on syösty Hamasille ja Hizbollahille, kahdelle terroristijärjestölle. Päälle ovat tulleet kovat ja pitkäkestoiset pakotteet.
Kelvoton ulkopolitiikka harvemmin kaataa hallintoja, jos kyse on vain kelvottomasta ulkopolitiikasta.
Iranin teokraattisen hallinnon ulkopoliittisille seikkailulle oli toki kannatustakin ja loput eivät jaksaneet välittää, koska kotona asiat jotakuinkin toimivat.
Nyt kotona ei ole enää kaikki hyvin. Ulkopolitiikka on osaltaan tyhjentänyt iranilaisten kukkarot ja vienyt leivät kaapista.
Lisäksi Israel ja Yhdysvallat iskivät voimalla Iraniin 12 päivän sodan aikana. Gaza on raunioina ja Hizbollah heikoimmillaan pitkään aikaan.
Iranin johto on osoittautunut ulkopoliittisesti heikoksi ja taloustoimiltaan kykenemättömäksi.
Se, että iranilainen mummo kokee vielä tarpeelliseksi kysyä turistilta "ette kai te luule, että me kaikki olemme terroristeja?", kertoo paljon.
Kysymyksen merkitys on ollut usein mielessäni nyt kun Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei pelkää ulkopolitiikkansa saapumista yökylään.
Amerikkalaiset erikoisjoukot sieppasivat keskellä yötä Venezuelan presidentin Nicholas Maduron, eikä tämä temppu varmasti parantanut 86-vuotiaan Khamenein unenlaatua.
Yhdysvaltojen tiedetään harkitsevan vastatoimia Iranille mielenosoittajien tappamisen vuoksi.