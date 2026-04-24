Kuolemanrangaistus saatetaan toteuttaa ampumalla nykyistä useammin Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen oikeusministeriö aikoo laajentaa tapoja toteuttaa liittovaltion kuolemanrangaistus. Tällä halutaan nopeuttaa kuolemanrangaistusten toimeenpanoa, mnisteriö totesi lausunnossaan.

Ministeriön tavoitteena on palauttaa liittovaltion kuolemanrangaistuksen suorittaminen sekä myrkkyruiskeella että teloittamalla. Myrkkyruiskeprotokolla oli käytössä Donald Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella.

– Nämä vaiheet ovat ratkaisevan tärkeitä barbaarisimpien rikosten estämiseksi, oikeuden toteuttamiseksi uhreille ja kauan odotetun päätökseen saattamisen eloonjääneille läheisille, ministeriö sanoi.

Teloitusryhmän käyttäminen kuolemanrangaistuksissa on kuitenkin ollut jo käytössä viidessä osavaltiossa (Idaho, Mississippi, Oklahoma, Etelä-Carolina ja Utah) tietyissä olosuhteissa, uutistoimisto AP kertoo.

Viimeksi Yhdysvalla teloitti kuolemaan tuomitun vangin maaliskuussa 2025. 67-vuotias Brad Sigmon tuomittiin kuolemaan hänen tapettuaan entisen tyttöystävänsä vanhemmat vuonna 2001.

Murhien jälkeen hän oli kaapannut entisen tyttöystävänsä aseella uhaten. Nainen pääsi kuitenkin pakoon.

– Jos hän ei olisi valinnut myrkkyruisketta tai teloitusta ampumalla, hän kuolisi Etelä-Carolinan muinaisessa sähkötuolissa, joka polttaisi ja paistaisi hänet elävältä. Mutta vaihtoehto on yhtä hirviömäinen, kommentoi Sigmonin asianajaja.

Ennen Sigmonia teloitusryhmää käytettiin kuolemantuomion toteutukseen vuonna 2010 Utahissa. Vuoden 1977 jälkeen tätä teloitustapaa on käytetty vain neljästi.

