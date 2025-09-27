Suomen liikenteen verotulot ovat laskussa. Ratkaisuksi esitetään ajokilometreihin perustuvaa maksua, mutta kustannusten oikeudenmukaisuus huolettaa autoilijoita.

Liikenteen verotulojen ennustetaan vähenevän yli miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä. Syynä on energiasiirtymä: fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja sähköautot yleistyvät.

Valtio kerää liikenteestä vuosittain noin kahdeksan miljardia euroa verotuloja.

Tästä summasta yli puolet koostuu autoverosta, ajoneuvoverosta ja polttoaineverosta – ja henkilöautot tuovat kassaan noin kolme miljardia euroa.

Sähköistyminen ja uusiutuvat polttoaineet kuitenkin pienentävät näitä tuloja, sillä niiden verotus on kevyempää.

Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja arvioi, että nykyinen järjestelmä vaatii pian uudistamista.

– Näillä alemmilla veroilla on haluttu nimenomaan ohjata ihmisiä käyttämään sähköä ja siirtymään uusiutuviin polttoaineisiin, Kalenoja sanoo.

Keskuskauppakamari ehdottaa ratkaisuksi kilometriveroa, jossa maksu määräytyisi ajettujen kilometrien mukaan.

Mallin tavoitteena olisi oikeudenmukaisuus: mitä enemmän ajaa, sitä enemmän maksaa.

– Tämä uusi vero voisi olla kilometrimaksu-pohjainen järjestelmä, jolloin se kohdistuisi nimenomaan ajettuihin kilometreihin ja kaikkiin autoilijoihin aika oikeudenmukaisesti eli käytön mukaan, Kalenoja sanoo.

Huolia maaseudun ja työmatkalaisten puolesta

Osa MTV Uutisten jututtamista autoilijoista pitää mallia järkevänä, mutta moni näkee siinä myös ongelmia.

– Se tekisi hirveän loven tilipussiini, mutta toki meidän pitää vähentää autoilua, sanoo Elina Humala, joka kertoo ajavansa vuodessa noin 15 000 kilometriä.

– Meillähän on kuitenkin vain tämä yksi luonto ja maapallo olemassa, vaikka se kirpaisisi kyllä minua todella paljon, kun työpaikkani ei ole pääkaupunkiseudulla vaan kauempana.

Useampi haastateltu nostaa esiin riskin, että paljon ajavat joutuvat kohtuuttoman verotaakan alle – etenkin ne, joiden työ tai asuinpaikka vaatii pitkiä ajomatkoja.

– Se ei olisi oikein kohtuullista, jos asuu maaseudulla ja tulee paljon kilometrejä, pohtii Jukka Linnavuori, joka pitää nykyistä verojärjestelmää parempana.

Alueellista porrastusta ja teknologisia kokeiluja

Kilometriveron toteutukseen on useita vaihtoehtoja.

Esimerkiksi Islannissa kansalaiset ilmoittavat auton mittarilukemat vuosittain, mutta tulevaisuudessa järjestelmä voisi perustua digitaaliseen seurantaan.

Kalenojan mukaan auton ympäristöystävällisyys, sijainti ja ajankohta voitaisiin ottaa huomioon.

– Jos ajetaan maaseudulla päästöttömällä autolla hiljaiseen aikaan, kilometriverot voisivat olla vaikka nolla. Sitten taas alueella, jossa on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja ajetaan ruuhka-aikaan, kilometrin hinta voisi olla korkeampi, Kalenoja kuvailee.

Keskuskauppakamari toivoo, että seuraava hallitus käynnistäisi selvityksen ja pilotin eri vaihtoehdoista.

Kalenoja painottaa, että pelkkä nykyisten verojen korottaminen ei ole ratkaisu.

– Se tie on umpikuja, koska näissä veroissa ei ole sellaista korottamismahdollisuutta ja verokuormasta tulisi hyvin vino. Se ei kohdistuisi oikeudenmukaisesti eikä olisi kansalaisten eikä elinkeinoelämän kannalta hyväksyttävä.