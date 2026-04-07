Lakkovaroituksia on annettu lähiviikoiksi useille ammattikorkeakouluille eri puolilla Suomea.

Ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko toteutuu pääkaupunkiseudun Metropoliassa huomenna keskivikkona, kertoo opetusalan ammattijärjestö OAJ tiedotteessaan.

Myös Tampereen ammattikorkeakoulun lakko toteutuu torstaina 9. huhtikuuta.

OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskion mukaan lakkovalmius on korkea.

– Sovittelussa ollaan vielä aivan alkumetreillä. Vielä ei olla päästy keskustelemaan palkoista ja palkkausjärjestelmästä eikä kokonaisuudesta, vaan ensin keskustellaan useista tekstikysymyksistä, joista olemme erimielisiä työnantajatahon kanssa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa.

Sovittelua jatketaan tällä viikolla.

Lakkovaroituksia on annettu lähiviikoiksi myös muille ammattikorkeakouluille eri puolilla Suomea.