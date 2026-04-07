Pelicans-luotsi Sami Kapanen jakoi tunnustusta KooKoolle mutta näki puolivälieräsarjassa jossiteltavaakin.

KooKoo peittosi Pelicansin jääkiekon SM-liigan puolivälierissä voitoin 4–1. Sarjan viides ottelu päättyi juuri kyseisin lukemin Kouvolassa.

– Ei me oikein alkuun päästy rytmiin. Meillä meni pitkälti toka erä loppuvaiheille, että pääsimme parempaan jaksoon kiinni. Se oli aika kovan työn takana, Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen tuumi.

Hän kehui välieriin jatkavan KooKoon olleen taas erittäin liikkuva ja aktiivinen nippu.

– Pelaa omalla vahvalla identiteetillään ja noudattaa sitä pelitapaa hyvin systemaattisesti. Aiheutti meille kyllä paljon haasteita.

Kouvolalaisisännät olivat tiistaina avauserän jälkeen keulilla osumin 2–0. Toinen periodi meni maalittomasti.

– Meillä oli pieni etsikkoaika kakkosen loppuun. Maali olisi pystynyt vapauttamaan meille vähän positiivista energiaa, jota me ehkä kolmannessa saimme, kun vihdoin maalin pystyimme tekemään (1–2-kavennus kolmannessa erässä), Kapanen koki.

– Vaikka jollain tavalla tuntuu, että peli tänään todella kotijoukkuevetoinen, niin pysyt kuitenkin iskuetäisyydellä. Niitä tiettyjä paikkoja ja hetkiä me emme pystyneet käyttämään hyväksemme. Jälleen kerran jäi luu käteen. Tulos ei meitä miellytä, mutta ainahan se parempi joukkue on, joka voittaa illan päätteeksi.

