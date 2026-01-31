Amanda Harkimo kertoo, miten viime vuosi meni hämärän peitossa valtavan surun vuoksi.

Tositv-tähti ja dj Amanda Harkimolla on takanaan rankka vuosi.

Alkuvuodesta Harkimo menetti 70-vuotiaan Roy-isänsä taistelussa maksasyöpää vastaan. Myöhemmin kesällä hän koki toisen valtavan menetyksen, kun hänen pikkuveljensä Oliver menehtyi sydänkohtaukseen vain 33-vuotiaana.

Harkimo kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, että isot menetykset olivat erilaisia: toiseen osasi valmistautua, toinen tuli täytenä sokkina.

– Isän kuolemaa sai pitkään prosessoida. Tällainen yllättävä tapahtuma on sitten eri tavalla todella rankkaa. Kyseessä on vielä minun pikkuveljeni, aivan liian nuori, Harkimo kertoo.

"Tein tyhmiä valintoja"

Harkimo kuvailee, että valtava suru sai hänet sekaisin. Niin sekaisin, ettei hän tiennyt "miten päin olla tai mitä tehdä".

– Kun ajattelen sitä aikaa, niin jotenkin en muista mitä silloin on tapahtunut. Se on ihan hämärän peitossa, ihan kuin olisi nähnyt vain mustaa. Silloin tein tyhmiä valintoja, Harkimo muistelee.

Vielä samana vuonna Harkimo tuomittiin toukokuussa tapahtuneesta huumausaineen käyttörikoksesta sekä rattijuopumuksesta. Tuomio oli 40 päiväsakkoa.

Harkimo kertoo, että kovat menetykset ajoivat hänet päihteiden pariin.

– En halua sanoa, että tämä on sen syytä. Sehän on ihan minun omaa syytäni, päihteet eivät ole mikään ratkaisu. En mitenkään hyväksy sitä. En laita sen piikkiin, mutta tulipa tehtyä tyhmiä asioita. Ylipäätään yritin saada pois näitä ajatuksia, Harkimo selittää.

