33-vuotias Oliver Harkimo kuoli äkillisesti sairaskohtaukseen viime heinäkuussa.

Dj Amanda Harkimo kertoo Me Naiset -lehdelle veljensä äkillisestä kuolemasta.

Oliver Harkimo kuoli 33-vuotiaana viime heinäkuussa sairauskohtaukseen. Nyt Amanda Harkimo kertoo, että syynä hänen veljensä kuolemaan oli astmakohtaus.

Amanda Harkimo sai soiton veljensä ystävältä, että Oliver oli saanut astmakohtauksen ja mennyt tajuttomaksi. Ystävä oli soittanut hätänumeroon ja ensihoitajat olivat saapuneet elvyttämään Oliveria.

Hänen sydämensä oli pysähdyksissä 26 minuuttia ennen kuin hänet saatiin elvytettyä.

– Oliverilla oli ollut paha astma lapsesta asti, ja hän käytti siihen lääkitystä. Olin aina ajatellut, ettei hän voisi kuolla astmakohtaukseen.

Oliver Harkimo kiidätettiin sairaalaan.

– Kun pääsin hänen luokseen, lääkäri kertoi, että ennuste oli huono. Oliverin aivot olivat olleet pitkään ilman happea, Amanda Harkimo kertoo Me naisille.

Hänen mukaansa Oliveria pidettiin koneellisesti hengissä viikon ajan, kunnes hänet todettiin aivokuolleeksi.

Amanda Harkimo menetti myös isänsä viime vuoden helmikuussa. Hjallis Harkimon veli Roy Harkimo oli entinen Sipoon kunnanvaltuutettu ja aluevaltuutettu.