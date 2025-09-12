Amanda Harkimoa syytetään muun muassa rattijuopumuksesta.
Yrittäjä ja DJ Amanda Harkimoa syytetään rattijuopumuksesta, kerrotaan MTV Uutisille Helsingin käräjäoikeudesta.
Iltalehden tietojen mukaan Harkimoa syytetään myös huumausaineen käyttörikoksesta.
Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan iltalehdelle, että epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Helsingissä viime toukokuussa. Syytteet on nostettu 14. elokuuta.
Kulunut vuosi on ollut Harkimolle raskas.
Harkimon isä Roy Harkimo kuoli tämän vuoden helmikuussa ja Harkimon Oliver-veli tämän vuoden heinäkuussa.