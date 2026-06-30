Tätä näytteillä ollutta Reidar Särestöniemen Stalin-teosta epäillään väärennökseksi – kuvat paljastavat erot

Vasemmalla aito Stalin galaktisessa ajantajussa -teos, ja oikealla väärennökseksi epäilty teos.

Vasemmalla aito Stalin galaktisessa ajantajussa -teos, ja oikealla väärennökseksi epäilty teos. Vuohijärven kulttuuritalo / Taidekeskus Salmela

Epäilty väärennös on kooltaan 46,5 senttimetriä x 38 senttimetriä. Se perustuu ja on nimeltään sama kuin alkuperäinen ja aito Reidar Särestöniemen teos

Teosta tarkasteltiin tarkemmin myös Kansallisgalleriassa, jossa epäily vahvistui käytetyn kankaan, värien ja niiden kiillon, käsialan, teoksen koon ja muodon sekä oleellisesti Särestöniemen tyylistä poikkeavan tekniikan ja kädenjäljen myötä.

Purra: Suomen kyseenalaistettava nettomaksajan asema EU:ssa – "Me voimme sanoa, tämä ei käy"

Pekka Poudalta pelottava huomio: "Yleensä tässä ei ole mitään näin kuumaa"

Stalin galaktisessa ajantajussa

, joka on neliö ja mitoiltaan 112 senttimetriä x 112 senttimetriä. Alkuperäinen teos löytyy Vuohijärven kulttuuritalon varastosta.

Vuohijärven kulttuuritalo on käynnistänyt mahdollisen väärennöksen tutkimukset. Teos on poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgalleriaan, missä konservaattorit ja materiaalitutkijat tutkivat sitä. Tämän jälkeen asia siirtyy viranomaisille.

– Aikanaan selviää lopputulos, joka nyt on ilmiselvä, mutta koskaan ei pidä sanoa, ennen kuin tutkimukset on tehty. Mutta tämä on monen asiantuntijan näkemys, kertoo Vuohijärven kulttuuritalon ja Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja ja konsuli Tuomas Hoikkala MTV Uutisille.