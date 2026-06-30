Reidar Särestöniemen Stalin galaktisessa ajantajussa -teoksen kokonaisvaikutelma käynnisti väärennöstutkinnan.
Reidar Särestöniemi Experience -näyttelyssä Vuohijärvellä esillä oleva teos Stalin galaktisessa ajantajussa on herättänyt erittäin vahvan väärennösepäilyn, Vuohijärven kulttuuritalo kertoo tiedotteessaan. Epäilys heräsi perjantaina 26. kesäkuuta.
Väärennösepäilyn kohteena oleva teos oli esillä Vuohijärven kulttuuritalolla.
Väärennökseksi epäillyn teoksen kuvat toimitettiin Kittilään Särestöniemi-museolle, jonka asiantuntijat alkoivat epäillä teosta väärennökseksi sen kokonaisvaikutelman perusteella.
Teosta tarkasteltiin tarkemmin myös Kansallisgalleriassa, jossa epäily vahvistui käytetyn kankaan, värien ja niiden kiillon, käsialan, teoksen koon ja muodon sekä oleellisesti Särestöniemen tyylistä poikkeavan tekniikan ja kädenjäljen myötä.
Reidar Särestöniemi vuonna 1980
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Tutkinta siirtyy viranomaisille
Epäilty väärennös on kooltaan 46,5 senttimetriä x 38 senttimetriä. Se perustuu ja on nimeltään sama kuin alkuperäinen ja aito Reidar Särestöniemen teos