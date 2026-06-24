Tommaso Giacomelia koetellaan jälleen.
Italialainen ampumahiihtotähti Tommaso Giacomel, 26, julkaisi hiljattain Instagram-tarinoissaan kuvan, jossa hän on ambulanssissa.
– Vuosi 2026 jatkaa tarjoamistaan. Liukastuin sammaleella harjoituksissa ja vasen olkapääni meni sijoiltaan. Olen kyllästynyt tähän paskaan, mies kirjoitti kuvan yhteyteen.
Giacomel oli palannut intensiivisen harjoittelun pariin huhtikuun puolivälissä. Tuoreen vamman vakavuus ja toipumisaikataulu eivät ole tiedossa.
Sydänoperaatiossa
Giacomel koki aiemmin kovia helmikuussa Milano-Cortinan olympialaisissa. Kotiyleisön suosikki keskeytti päätösmatkan yhteislähdön oltuaan kisan kärjessä. Italialaista vaivasivat rintakivut sekä hengitysvaikeudet.
Ampumahiihtäjällä havaittiin sittemmin milanolaisessa sairaalassa tehdyissä testeissä sydämen eteisvärinää. Hänelle tehtiin sydänoperaatio.
Giacomel voitti aiemmin kauden aikana neljä maailmancupin osakilpailua ja parhaimmillaan johtikin kokonaiscupia.
Milano-Cortinan kisoista mies saavutti sekaviestin hopeaa. Hänellä on myös kaksi MM-hopeaa ja yksi MM-pronssi. Yksi hopeista on normaalimatkan henkilökohtaisesta kisasta.