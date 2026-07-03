Entinen NFL-tähti Keith Mitchell on kuollut.

Amerikkalaisen jalkapallon huippupelaajiin urallaan lukeutunut Keith Mitchell oli menehtyessään 51-vuotias. Yhdysvaltalaisen perhe kuvaili KBTX:lle torstaina toimittamassaan tiedotteessa, että kuolema oli "äkillinen ja odottamaton".

– Alkaessamme prosessoida tätä sydäntäsärkevää menetystä pyydämme rukouksianne odottaessamme lisää vastauksia tulevien päivien aikana, perhe kirjoitti.

Mitchell pelasi amerikkalaisen jalkapallon huippusarja NFL:ssä 1997–2003. Tukimies valittiin liigan tähdistöottelu Pro Bowliin vuonna 2000.

Pelaajauransa jälkeen Mitchell toimi muun muassa joogan ja meditoinnin parissa. Hän julkaisi viime vuonna kirjan "The Mindfulness Mastery Playbook".