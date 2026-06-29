Painija Zsanett Németh kuoli pudottuaan 11. kerroksesta.
Unkarilaissyntyinen painija Zsanett Németh on kuollut 32-vuotiaana. Hän sai surmansa pudottuaan asuntonsa parvekkeelta 11. kerroksesta Bulgarian Sofiassa viime tiistaina, bulgarialainen Dnes kertoo.
Tutkijoiden pääteoriana on, että Némethin kuolema olisi itsemurha. Taustalla epäillään olleen rakkaushuolia toisen naispuolisen painijan kanssa. Némethin on raportoitu kärsineen viimeisinä aikoinaan vakavasta masennuksesta ja käyneen psykologin vastaanotolla.
Németh saavutti Bulgarian edustajana vapaapaiin EM-hopeaa alle 75-kiloisten sarjassa ja EM-pronssia alle 76-kiloisten sarjassa.
Hän kilpaili olympialaisissa Rio de Janeirossa 2016 sijoittuen 75-kiloisten sarjassa 10:nneksi.
Németh oli muuttanut Bulgariaan vuonna 2022 ja alkanut painia Bulgarian edustajana 2023.