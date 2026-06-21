Ampumahiihdon maailmanmestari Sophie Chauveau on joutunut rajuun pyöräilyonnettomuuteen. Urheilija julkaisi kolhuistaan kuvia sairaalavuoteelta.

27-vuotias ranskalainen kertoo, että onnettomuus johtui vapaana juosseesta koirasta, johon hän törmäsi polkupyöräillessään.

Chauveau kertoo lyöneensä päänsä maahan. Hän käytti onnekseen kypärää.

– Menetin tajuntani ja jouduin ensiapuun, hän kertoo.

Ampumahiihtäjä taustoittaa onnettomuuden sattuneen torstaina. Tutkimuksissa selvisi, ettei murtumia ole, mutta aivotärähdyksestä hän kärsii.

– Nyt ei ole muuta vaihtoehtoa: paljon lepoa, toipumista ja asteittainen paluu, kun sen aika koittaa, Chauveau kirjoittaa.

Urheilija julkaisi Instagramissa kuvia törmäyksen seurauksista. Yhdessä kuvassa hänellä on niskatuki, toisessa hän makaa ambulanssissa ja kolmannessa hänen lapaluunsa on vereslihalla.

Jos kuvaupotus ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

Chauveau debytoi ampumahiihdon maailmancupissa vuonna 2022. Hän on juhlinut kahta maailmancupin viestikisan osakilpailuvoittoa Ranskan joukkueessa. Vuonna 2024 hän voitti viestijoukkueessa maailmanmestaruuden Tshekin Nove Mestossa.

Viime kaudella ranskalainen kisasi pääosin alemmalla tasolla, mutta osallistui maailmancupin kolmeen viimeiseen osakilpailuun.