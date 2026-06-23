Suomen Yrittäjät ehdottaa isoa "remonttia" työelämälainsäädäntöön.

Suomen Yrittäjien etujärjestö Suomen Yrittäjät ehdottaa työelämäohjelmassaan muun muassa lakisääteisten sunnuntailisien poistamista, ja työajan pidentämistä.

Suomen Yrittäjien mukaan tavoitteena on parantaa yritysten mahdollisuuksia kasvaa, ja palkata lisää työntekijöitä.

– Suomi tarvitsee lisää työtä ja työpaikkakohtaisia ratkaisuja, jotta yritykset voivat kasvaa ja palkata myös epävarmoina aikoina. Nykyinen sääntely ei tunnista riittävästi pk-yritysten toimintaympäristöjen eroja, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen perustelee tiedotteessa.

Yrittäjien mielestä lakisääteinen sunnuntain tuplapalkka pitäisi poistaa. Lisäksi työpaikoilla pitäisi pystyä sopimaan sunnuntaityöstä ja ylityökorvauksista nykyistä laajemmin työpaikkakohtaisesti, eli myös työehtosopimuksesta poiketen.

Suomen Yrittäjät myös lisäisi vuosittaista työaikaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Pidennys voitaisiin toteuttaa esimerkiksi muuttamalla osan arkipyhistä palkattomiksi vapaiksi, siirtämällä arkipyhiä viikonloppuun, tai lyhentämällä julkisen sektorin vuosilomia, Yrittäjät ehdottaa.

Lisäksi yrittäjät ehdottaa sairauspäivärahan osalta yritysten omavastuuajan lyhentämistä kymmenestä päivästä kolmeen. Nykyisin yrittäjät maksavat sairaana olevan työntekijän palkkaa kymmenen päivää.

Lisäksi Yrittäjät ehdottaa, että työnantajien lakisääteinen velvollisuus työterveyshuollon järjestämiseen poistettaisiin. Yrittäjien mukaan muutos tarvitaan, koska työterveyshuoltojärjestelmä on keskittynyt muutamalle isolle toimijalle, mikä on johtanut kustannusten kasvuun sekä siihen, ettei palveluiden laskutus ole läpinäkyvää.