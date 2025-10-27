Moni asuntovelallinen saattaa vielä haikailla nollakorkoja. Tällä hetkellä niihin paluuta ei ole näköpiirissä.

Nollakoroista nautittiin kymmenisen vuotta, kunnes niiden aikakausi muutama vuosi sitten päättyi.

– Ehkä se nollakorkoaika ei kerro terveestä markkinasta. En itse ainakaan usko, että sitä olisi tulossa. Se vaatisi jonkun isomman kriisin, joka tulisi hieman yllättäen, että tällainen tilanne realisoituisi, Danske Bankin johtaja Sari Takala sanoi maanantaina Huomenta Suomessa.

Lähetyksessä vieraillut Aktian pääekonomisti Lasse Corin on samoilla linjoilla.

Corin muistutti, että Euroopan keskuspankki pyrki nollakoroilla kiihdyttämään inflaatiota, joka oli tuolloin liian hidasta. Näytöt siinä onnistumisesta jäivät heikoiksi.

– Tarvittiin pandemia ja sota, että inflaatio lähti kiihtymään. Eli kyllä minä sanon, että kynnys lähteä nollakorkopolitiikkaan on huomattavasti korkeampi kuin mitä se oli silloin aiemmin, Corin sanoo.