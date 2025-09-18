Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa "temutetun" hyppynarun turvallisuuspuutteesta.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla verkkokauppa-alusta Temussa myydyn hyppynarun turvallisuusriskistä.

Hyppynaru pitää poistaa käytöstä.Tukes

Tukesin mukaan hyppynarun (Temu Product ID: 601099542592009) naruosa sisältää lisääntymiselle vaarallisia ftalaatteja yli sallitun määrän.

Tuote tulee poistaa käytöstä välittömästi. Yritys pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteen. Lisätietoja saa Temulta.

Tukesin yhteydenoton jälkeen Temu on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä ja loppukäyttäjlla olevat tuotteet sadaan kerättyä takaisin.

Temu on lopettanut hyppynarun myynnin.Tukes

Lue myös: Finnairin lennoilla oli tarjolla hävitettäväksi määrättyä vettä

Katso myös: Millaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet?

3:29 Kemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – miten tuotteiden turvallisuutta valvotaan?

Lähde: Vaarallisettuotteet.fi