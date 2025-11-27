Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa Lezyne-brändin pumpun takaisinvedosta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla maailmanlaajuisesta takaisinvedosta, joka koskee Lezynen Pressure Over Drive -jalkapumppujen malleja 1-FP-PRODR-V204 ja 1-FP-DPRODR-V204.
Tukesin mukaan pyörän pumppu voi hajota paineen vuoksi ja aiheuttaa loukkaantumisvaaraa.
Viallisia pumppuja on valmistettu tammikuun 2016 ja joulukuun 2021 välisenä aikana, ja valmistajan tietojen mukaan tuotetta on myyty Suomeenkin.
Pumppu voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.Lezyne
Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi. Lisätietoja saa valmistajan toimintaohjeista