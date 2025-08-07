Älä käytä! Helly Hansenin pelastusliivejä vedetään myynnistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa pelastusliivien turvallisuuspuutteesta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Helly Hansenin pelastusliivien turvallisuuspuutteesta.
Navigare Comfort -, Navigare Scan -, Junior Safe+ - ja Kid Safe+ -pelastusliivit eivät täytä kaikilta osin ihmisellä tehtävää suorituskykytestiä. Niinpä pelastusliivien käyttö voi aiheuttaa hukkumisvaaran.
Tukes neuvoo poistamaan liivit käytöstä välittömästi. Yritys pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteet.
Pelastusliivejä vedetään myynnistä.Tukes
Lähhteet: Vaarallisettuotteet.fi, Helly Hansen