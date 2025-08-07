Älä käytä! Helly Hansenin pelastusliivejä vedetään myynnistä

pelastusliivit (1)
Pelastusliiveissä on havaittu turvallisuuspuute. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 07.08.2025 15:19

Hannakaisa Taskinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa pelastusliivien turvallisuuspuutteesta.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Helly Hansenin pelastusliivien turvallisuuspuutteesta.

Navigare Comfort -, Navigare Scan -, Junior Safe+ - ja Kid Safe+ -pelastusliivit eivät täytä kaikilta osin ihmisellä tehtävää suorituskykytestiä. Niinpä pelastusliivien käyttö voi aiheuttaa hukkumisvaaran.

Tukes neuvoo poistamaan liivit käytöstä välittömästi. Yritys pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteet.

pelastusliivitPelastusliivejä vedetään myynnistä.Tukes

Lähhteet: Vaarallisettuotteet.fi, Helly Hansen

