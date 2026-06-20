MotoGP:n maailmanmestari Fabio Quartararo ajoi Mercedeksen simulaattorilla ja nosti esille aikaeron Valtteri Bottakseen.
Yamahan MotoGP-tähden, vuoden 2021 maailmanmestarin Fabio Quartararon oli määrä testata Mercedeksen F1-autoa vuonna 2022 yhteisen sponsorin Monster Energyn myötä. Ranskalainen kertoi, että tästä oli sopimus, mutta se ei toteutunut.
Quartararo pääsi sen sijaan ajamaan Mercedeksen simulaattorilla. Hän paljasti aikaeronsa tallin tuolloiseen kuljettajaan Valtteri Bottakseen.
–Ajoin 60 kierrosta Silverstonessa simulaattorilla ja olin 2,2 sekunnin päässä Bottaksesta, joten se ei mennyt kovin huonosti, MotoGP-mies sanoi Crash.netin mukaan.
Crash.net luonnehti Quartararon simulaattoriajoa "vaikuttavaksi" ja käytti ilmaisua, että ranskalainen oli "vain" 2,2 sekuntia suomalaista hitaampi.
F1:ssä kaksi sekuntia on toki suuri ero, mutta lajin huippuun nähden simulaattorivetoa voi pitää ratamoottoripyöräilijältä mainiona.
Quartararo lisäksi kertoi viettäneensä Mercedeksellä tuolloin ajaneen seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin kanssa "todella mukavan päivän", johon kuului surffausta ja vesiskootteriajelua.