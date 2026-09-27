Kolmen tunnin haamuraja oli lähellä.

JVG-yhtyeestä tuttu Ville Galle, 38, kellotti tänään juostussa Berliinin maratonissa kovan ajan. Maalissa kello pysähtyi aikaan 3.12.32.

Ville Galle taittoi suurimman osan reilun 42 kilometrin matkasta yhdessä ex-jääkiekkoilija Siim Liivikin, 38, kanssa. Lopussa Märkä-Simonakin tunnetun Liivikin kiri oli vahvempi ja maalissa hän oli ajalla 3.10.43.

Siim Liivik on myös MTV:n kiekkoasiantuntija.MTV

Ilta-Sanomien haastattelussa Ville Galle kertoi tavoittelevansa kolmen tunnin haamurajan alitusta. Vaikka aivan tähän räppäri ei päässyt, voi aikaa pitää ensimmäiselle maratonille erittäin kovana.

Näyte kovasta juoksukunnosta saatiin jo elokuussa, kun Ville Galle juoksi puolimaratonin aikaan 1.26.48.

Berliinin maratonille osallistui myös tuore Euroopan mestari Alisa Vainio, joka lähti tavoittelemaan Suomen ennätyksen rikkomista. Kisa jäi kuitenkin kesken jo alle kymmenen kilometrin kohdalla jalkavaivan takia.

Berliinin maratonin voitti naisissa Etiopian Tigst Assefa ajalla 2.11.04 ja miehissä Etiopian Guye Adola ajalla 2.02.50.

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