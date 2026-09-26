Saksan ulkoministeri on kehottanut Venäjää lopettamaan Ukrainan sotaan liittyvät eskalaatiot, kertoo saksalainen diplomaattilähde.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Saksan ulkoministeri Johann Wadephul tapasivat tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun Venäjä pitkälle yli neljä vuotta sitten aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainaan.
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Diplomaattilähteen mukaan Saksan ulkoministeri oli tehnyt selväksi, että Venäjän hybridihyökkäykset eivät saa Saksaa lopettamaan Ukrainan tukemista.