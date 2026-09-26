Saksassa syyttäjät tutkivat 105-vuotiaasta miehestä esitettyjä natsisyytöksiä.
Syytöksien mukaan 105-vuotias mies olisi ollut avustajana useissa murhissa natsien sotavankileirillä toisen maailmansodan aikana.
BBC kertoo, että epäillyn väitetään toimineen vartijana Luoteis-Saksan Sennessä sijainneella Stalag 326 -vankileirillä.
Vireillä on ollut myös toinen vastaava tapaus Sennestä, jossa epäiltynä on toinen entinen vartija samasta paikasta, Dortmundin syyttäjä kertoo brittiyleisradiolle. Kyseinen epäilty kuitenkin kuoli syyttäjän mukaan muutama kuukausi sitten 99-vuotiaana.
Kummankaan entisen vartijan osalta ei ole julkistettu tarkempia tietoja.
Leirillä julmat olot
Elinolot Stalag 326 -leirillä olivat kauhistuttavat.
Vangit joutuivat kärsimään äärimmäisen huonosta kohtelusta ja aliravitsemuksesta. Leirillä rekisteröidyistä 180 000–200 000 neuvostoliittolaisesta sotavangista monet kuolivat, ja kymmeniä tuhansia on haudattu sinne.
Sennessä pidettiin vankeina myös ranskalaisia, puolalaisia, serbialaisia ja belgialaisia sotavankeja.
Saksassa ei ole ollut vuodesta 1979 lähtien vanhentumisaikaa murhalle eikä murhan avunannolle, jotta natsiaikaisia rikoksia voitaisiin syyttää.
Syyttäjillä on kuitenkin alati vaikeampaa jatkaa natsiaikaisen rikollisuuden tutkintaa, kun suurin osa jäljellä olevista epäillyistä on jo kuollut.