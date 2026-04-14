Ajoneuvojen kuljettaminen Suomesta Ukrainaan ei ole helppo rasti. Avustusjärjestössä kuitenkin uskotaan, että homma onnistuu.

Eero Tammisella, 78, on ollut projekti jo yli kymmenen vuoden ajan. Hän on yrittänyt saada kolme 1970-luvun moottoripyörää kuntoon. Kun erilaisten vastoinkäymisten vuoksi se ei ole tapahtunut, on moottoripyörät jääneet hänen pihalleen seisomaan. Nyt Tammiselle tuli eteen mahdollisuus, joka häntä innostaa: Hän pääsee lahjoittamaan pyörät Ukrainaan.

Suomessa on meneillään hyväntekeväisyyskampanja, jossa kerätään moottoripyöriä Ukrainaan. Tällainen keräys järjestetään ensimmäistä kertaa koskaan.

Moottoripyörille on todellinen tarve

Kampanjan taustalla on hyväntekeväisyysavustusjärjestö Zero line. Järjestö on välittänyt jo useita avustustarvikkeita Ukrainaan.

Moottoripyörillä on Ukrainassa kova tarve erityisesti vaikean talven jälkeen.

– Ne tiet, jotka olivat vielä syksyllä hyvässä kunnossa ovat nyt todella huonossa kunnossa. Ja tää koskee myös isoja valtateitä ja moottoriteitä. Eli talvi on osunut sinne todella pahasti, kertoo Zero linen hallituksen jäsen Ville Paavola.

Suomalainen dokumentaristi ja sellisti Lukas Stasevskij asuu Ukrainassa. Hän kertoo, että avuntarve vaihtelee maassa jatkuvasti.

– Moottoripyörät menee ukrainalaisille hyväntekeväisyysjärjestöille. Ne katsoo, missä avuntarve on suurin ja minne niitä kannattaa lähettää.

Stasevskij pitää huolta siitä, että avustukset tulevat perille. Hän kertoo, että moottoripyöriä tarvitaan monessa eri tilanteissa.

– Muun muassa evakuoinneissa ja erilaisissa avustustarvikkeiden kuljetuksissa.