Useita eriä kananmunia vedetään myynnistä.

Ruokavirasto tiedottaa kanamunien takaisinvedosta. Munax Oy:n normaalin näytteenoton yhteydessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Tämän kanalan munia ei kuitenkaan ole päätynyt Suomessa myyntiin.

Viereisen kanalan munat vedetään varmuuden vuoksi myynnistä

Ruokaviraston mukaan pakkaaja katsoo kuitenkin tarpeelliseksi varotoimenpiteenä vetää myös viereisen kanalan munat pois myynnistä.

Kyseisen viereisen kanalan kananmunia on ollut myynnissä ainakin K- ja S-ketjujen sekä Lidlin myymälöissä tuotemerkeillä, jotka näkyvät alla olevassa listassa.

Nämä kananmunat vedetään myynnistä

Takaisinveto koskee vain kananmunia, jotka on merkitty leimalla 2FI648551 ja joiden parasta ennen -päiväys on 12.7. tai aiempi (merkintätapa esim. 12.7.2026 tai 12/07 L). Rasian päiväyksen yhteydessä oleva L-kirjain on merkityksellinen sen viitatessa Laitilan pakkaamoon.