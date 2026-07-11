Iranin korkeimman johtajan hautajaiset kesäkuussa 1989 päättyivät kaaokseen. Useita ihmisiä kuoli, kun hysteerinen kansa yritti viedä ruumiin.
Suomessa hieraistiin torstaina silmiä, kun Iranin sodan alkuhetkillä surmatun korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein arkkua kyydittiin Keskon logoilla varustetulla kylmäautolla.
Suuret väkimassat saattelivat uskonnollista johtajaa viimeiseen lepoon.
Iranin aiempien ylimpien johtajien hautajaisissa on nähty kuitenkin dramaattisempiakin käänteintä.
Nykymuotoisen Iranin ensimmäisen korkeimman johtajan, Ruhollah Khomeinin, hautajaiset karkasivat kesällä 1989 täysin hallinnasta.
Hautajaisten dramaattisista käänteistä uutisoivat tuolloin useat tunnetut tiedotusvälineet, muun muassa Los Angeles Times ja New York Times.
Johtajan ruumista oli pidetty vuorokausi esillä lasisessa kuutioissa.
Miljoonat surijat tukkivat ruumista kuljettaneen auton reitin, eikä se päässyt etenemään hautapaikalle.
Palomiehet ruiskuttivat kiihkon valtaan joutuneita surijoita paloletkuilla.
Iranin viranomaiset saivat lopulta ruumiin siirrettyä armeijan helikopteriin.
Haudalla syntyi täysi kaaos
Ruumiin saavuttua hautapaikalle, valtavat väkijoukot tekivät hautajaismenoista mahdottomia jatkaa.
Paikalla olleet sotilaat menettivät pian tilanteen hallinnan, ja hysteeriset ihmiset ottivat vallan omiin käsiinsä.
Lehdet kertoivat, että surusta kiihkon valtaan joutuneet iranilaiset repivät korkeimman johtajan ympärille käärittyä vaaleaa kangasta, ja pian ajatollahin puolialaston ruumis pääsi putoamaan ulos puisesta arkusta.
Sotilaat joutuivat ampumaan varoituslaukauksia saadakseen kansan rakastaman vainajan takaisin.
Myös hautaamista seuraamaan saapunut ajatollahin poika kaatui maahan.