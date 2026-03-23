Odottavien ja imettävien äitien kannattaa nauttia kofeiinipitoisia juomia ja herkkuja kohtuullisesti vauvan terveyden takia.
Asiantuntijat ovat huolissaan raskaana olevien naisten ja imettävien äitien kofeiinin käytöstä.
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen synnytysten ja naistentautien yksikkö kertoo Instagram-päivityksessään huomanneensa, että odottavat ja imettävät äidit käyttävät energiajuomia huolestuttavan yleisesti.
Samaan aikaan levottomien ja unettomien vauvojen määrä on sen mukaan lisääntynyt.
Synnytysten ja naistentautien yksikkö muistuttaa, että kofeiinin turvaraja raskausaikana on maksimissaan 200 milligrammaa vuorokaudessa.
– Tämä määrä täyttyy jo kahdesta pienestä kahvikupillisesta tai yhdestä isosta energiajuomasta, päivityksessä kuvataan.
Kahvin ja energiajuomien lisäksi kofeiinia sisältävät myös tee, kolajuomat ja suklaa.