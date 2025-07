Ministeri Grahn-Laasonen: Lapsiperheiden etuuksiin suunnitellaan muutoksia

Hallitus aikoo nimittää syksyllä selvitysryhmän kartoittamaan lapsiperhe-etuuksien, kuten lapsilisän, uudistustarpeita, kertoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) MTV Uutisille.

Ministeri Sanni Grahn-Laasosen mielestä ensimmäisestä lapsesta olisi järkevää maksaa aiempaa enemmän lapsilisää kuin myöhemmin syntyvistä.

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen ehdotti tällaista muutosta lapsilisiin Ylellä tänään perjantaina. Asiasta uutisoi myös Helsingin Sanomat.

Lehtosen mukaan muutos voisi auttaa nostamaan Suomen syntyvyyttä.

Nykyisin lapsilisä kasvaa lapsiluvun mukaan ja ensimmäisestä lapsesta maksetaan vähiten lapsilisää.

Grahn-Laasosen mukaan Lehtosen ehdotus on "hyvä ja perusteltu".

– Lapsiperhearjessa kulut ja tarve ovat perheissä suurimpia nimenomaan ensimmäisen lapsen kohdalla, Grahn-Laasonen kommentoi MTV Uutisille.

Selvitysryhmä asialle

Grahn-Laasonen kertoo, että hallitus aikoo tulevana syksynä nimittää selvitysryhmän kartoittamaan erilaisten lapsiperheille maksettavien ja annettavien etuuksien uudistustarpeita.

– Ennen muuta tavoite on, että Suomi olisi perheystävällinen hyvinvointiyhteiskunta, joka tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa.

– Tarkoitus on selvittää myös, olisiko jotain uudistuksia, joilla olisi myös syntyvyyttä lisäävää vaikutusta.

Helpotusta eroperheille?

Julkisuudessa on ollut aiemmin esillä ehdotus lapsilisän jakamisesta eroperheissä molemmille huoltajille.

Grahn-Laasonen pitää sitäkin kehityskelpoisena ideana.

– Se helpottaisi perheitä erotilanteissa ja vuorovanhemmuudessa ja olisi myös aiempaa tasa-arvoisempi malli.

– Haluamme hallituksessa kehittää myös perhevapaita, että ne jakautuisivat mahdollisimman tasaisesti molempien vanhempien välillä.

Äitiyspakkaus näivettyy ilman indeksikorotusta, arvioi ministeri

Grahn-Laasonen sanoo, että äitiysavustusta, jonka voi saada joko rahana tai äitiyspakkauksen muodossa, ei ole indeksikorotettu useaan vuoteen.

– Korotustarvetta olisi, koska äitiyspakkauksen tuotemäärä ja taso heikkenevät, mikäli korotusta ei tulevina vuosina taloudellisen tilanteen salliessa päästä tekemään. Eli heti kun taloustilanne sen mahdollistaa, äitiyspakkaukseen pitäisi tehdä euromääräinen korotus.

Muita mahdollisesti tarkasteltavia asioita olisivat Grahn-Laasosen mukaan perhevapaaetuudet.

Talous asettaa reunaehdot

Grahn-Laasosen mukaan perhe-etuuksilla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen vain hyvin rajallisesti, mutta asiaa on silti tärkeää selvittää.

Mahdolliset muutokset voisivat olla voimassa viimeistään seuraavalla hallituskaudella.

– Mikäli mahdollista joitain uudistuksia voitaisiin edistää jo ensi kevään kehysriihessä.

Grahn-Laasonen tähdentää myös, että taloudellinen tilanne asettaa isot haasteet koko sosiaaliturvajärjestelmälle ja sen kantokyvylle.

– Mitään suuria korotuksia ei seuraavillakaan hallituskausilla päästä tekemään, mutta nykyisen perhe-etuusjärjestelmän sisällä voidaan tehdä painopistemuutoksia.

– Mutta selvää on, että perhe-etuuksiin on haluttu panostaa. Esimerkiksi tällä hallituskaudella on jo korotettu vauvaperheiden eli alle kolmevuotiaiden lapsilisiä.