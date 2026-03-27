Jääkiekon SHL:n puolivälierissä nähtiin torstaina käsittämätön ottelu, kun Färjestad nousi 0–5-tappioasemasta 6–5-jatkoaikavoittoon Röglestä.
Färjestad sai avauserässä isän kädestä, sillä Rögle meni jo 5–0-johtoon ajassa 17.55. Se mätti maaleistaan neljä reilussa kolmessa minuutissa.
Vierasjoukkue sai maalitilinsä auki avauserän lopulla, mutta oli vielä kahden erän jälkeenkin 3–5-tappiolla. Emil Alban ja Marian Studenicin osumat nostivat kuitenkin Färjestadin rinnalle päätöserässä.
Lue myös: Täysi kaaos Ruotsissa: Vaihtopenkillä puhkesi tappelu kesken SHL-karsintapelin
Jatkoajalla ajassa 64.35 hirmunousun sankariksi kohosi hattutemppunsa viimeistellyt David Tomasek.
– Tämä on isku. Pääset aika harvoin 5–0-johtoon, mutta meillä oli vaikeuksia pitää päämme kylminä kuumassa pudotuspelitunnelmassa, Röglen valmentaja Dan Tangnes kommentoi Expressenin mukaan.
Ottelun maalikooste jutun yllä olevalla videolla.
Kyseessä on ensimmäinen kerta SHL:n pudotuspelien historiassa, kun joukkue on noussut voittoon 0–5-asemista.