Ässät on tullut ryminällä SM-liigan kohtalonpeliin.
Ässät on painellut reilussa seitsemässä minuutissa 3–0-johtoon Kiekko-Espoota vastaan, kun joukkueet käyvät Porissa ratkaisevaa mittelöä SM-liigan puolivälieräpaikasta.
Roope Talaja runttasi ensin parin minuutin pelin jälkeen luukulta irtolimpun yläkulmaan.
Nestor Noiva puolestaan kiitti Jonne Tammelan nappisyötöstä maalin kulmalle ajassa vajaan neljän minuutin kohdalla.
Näin Nestor Noiva herkutteli Ässien 2–0-maalin Jonne Tammelan petauksesta.
Kun pelikellossa oli 7.09, helähti jo kolmannen kerran. Noiva katkoi tylysti Kiekko-Espoon Aleksi Laakson syöttöyrityksen, syötti Patrik Juholalle, ja verkko heilui.
3–0.