Klamydia-yhteen kiertueen aloitus lässähti pahemman kerran solistin "vedettyä kusipäänä kossua".
Klamydian kiertueen avauskeikka Vantaan Tulisuudelmassa sujui alavireisesti yhtyeen nokkamiehen Vesku Jokisen päihtymystilan takia.
Youtubessa on julkaistu Tulisuudelman keikalta video, jossa Klamydia esittää hittibiisinsä Pienen pojan elämää. Videolla silmin nähden päihtynyt Jokinen laulaa sammaltaen ja antaa yleisön huutaa kertosäkeet mikrofoniin.
Jokinen myöntää itse tapahtuneen Instagram-postauksessaan.
– Oli sitten maailman huonoin rundin aloitus eilen. Olin vitun kännissä ja olin vitun paska, Jokinen kirjoittaa.
"Ei juotu sivistyneesti punkkua"
Laulaja pyytää kirjoituksessaan anteeksi.
– Anteeksi kaikille läsnäolijoille. Ei juotu sivistyneesti punkkua vaan vedettiin kusipäänä kossua.
Jokisen kirjoitusta kommentoidaan ristiriitaisesti. Osa hänen seuraajistaan tsemppaa langennutta laulajaa, osa kritisoi.
– Noinko arvostatte kuulijoitanne?