Viikonloppu sujuu keväisissä merkeissä, mutta pääsiäisestä on tulossa kolea.

Varsin keväinen sää jatkuu läpi viikonlopun. Ensi viikolla pohjoisesta saapuu kuitenkin viileää ilmaa, ja sateet voivat muuttua etelässä asti lumeksi.

Lauantaipäivä on poutainen ja ainakin maan itäosassa jopa 10 lämpöasteen raja rikkoutuu.

– Lännessä pilvisyys lisääntyy ja hieman varjostaa auringonpaistetta. Pohjoisessa etelänpuoleinen tuuli tuo lauhaa ilmaa, kertoo MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen.

Sunnuntaita vietetään niin ikään mukavan aurinkoisessa säässä lähes koko maassa.

Pääsiäisenä talviset olosuhteet?

Ensi viikon alussa etelästä tulee vielä sateita ja pohjoistuuli tuo mukanaan kylmää ilmaa.

Päivälämpötilat laskevat näillä näkymin etelässä viiden asteen tienoille ja pohjoisessa lähelle nollaa.

– Siellä on varauduttava pääsiäisliikenteessä lumi- ja räntäsateeseen. Pääsiäisen jälkeisinä päivinä alkaa vähitellen voimistua kuivempi ja lämpimämpi korkeapaine. Pääsiäisen päivät voivat kuitenkin yllättää talvisilla olosuhteilla, Salminen toteaa.