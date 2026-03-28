Jos haluat takuuvarmasti mureita kanan rintafileitä, kokeile tätä kikkaa.
Viiden jälkeen -ohjelman Mikko kokkaa -ruokasarjan ensimmäisessä jaksossa valmistettiin pääsiäistä ajatellen kanaa, kasviksia ja yrttistä hollandaisekastiketta.
Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkio opasti Mikko Suursalmelle, miten broilerin rintafileistä saa helposti mureampia.
Nuijimalla mureampaa
Rintafileet kannattaa nuijia ohuemmiksi lihanuijan kanssa esimerkiksi kahden leivinpaperin välissä.
– Tärkeää on, että nuijinta on tasaista, että saadaan tasapaksu kana, Norkio suosittelee.
Nuijittu rintafilee kypsyy tasaisemmin ja nopeammin pannulla. Näin vältät myös sitkeän lopputuloksen.
