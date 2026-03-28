Iida Karhunen sijoittui 14:nneksi taitoluistelu-uransa ensimmäisissä aikuisten maailmanmestaruuskilpailuissa.

Lappeenrantalainen Iida Karhunen oli MM-kilpailuissa kuudenneksi paras eurooppalaisluistelija.

– Tähän kohtaan kautta tämä oli ihan hyvä suoritus. Kausi on ollut pitkä ja rankka, ja tänään yritin ennen kaikkea nauttia tekemisestä ja keskittyä hetkeen, hän kertoi Taitoluisteluliiton tiedotteessa.

Prahan MM-sijoitus alleviivasi huhtikuun alussa 18 vuotta täyttävän Karhusen kansainvälisen läpimurtokauden onnistumista. Tammikuussa hän luisteli Britannian Sheffieldissä EM-kisojen 10. sijalle, ja helmikuussa hän hurmasi olympiajäällä Milanossa 16. sijallaan.

– Tavoitteena oli päästä mukaan kaikkiin kauden arvokisoihin. Syksyllä se ei vielä ollut itsestään selvää, mutta tein paljon töitä sen eteen ja olen tosi ylpeä, että onnistuin, Karhunen iloitsi.

MM-kisoissa Karhunen sai perjantain vapaaohjelmastaan 120,04 pistettä. Hän nousi oman kisavuoronsa jälkeen kärkeen, kun luistelematta oli vielä 13 kilpakumppania. He kaikki sijoittuivat lopulta Karhusen edelle.

Karhunen kertoi lomailevansa viikon, minkä jälkeen tähtäin on Tampereella 2027 järjestettävissä taitoluistelun MM-kotikilpailuissa.

– Kotikisoissa on aina tosi kiva luistella. Odotan niitä kovasti ja toivon pääseväni sinne, Karhunen kertoi.

Sakamotolle neljäs MM-kulta

Karhunen oli 14:s myös lyhytohjelmassa. Hänen vapaaohjelmaansa mahtui pari virhettä, kun esimerkiksi kolmoislutzin alastulossa oli haparointia. Milanossa Karhunen luisteli ennätyspisteensä 192,79. MM-Prahassa hän jäi niistä yli kymmenen pistettä, sillä hänen yhteispisteensä olivat 181,44.



Luistelun naisten maailmanmestariksi luisteli Prahaan uransa päättänyt Japanin . Hän tunnelmoi ohjelmassaan tunnetuksi tekemin sävelin, ettei kadu mitään. Kultamitali oli MM-tasolta Sakamoton neljäs.