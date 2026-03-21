HIFK tasoitti sarjan KalPaa vastaan.
Kuopiossa kiekkoiltiin jääkiekon SM-liigan pudotuspelejä perjantain tavoin myös peräkkäisenä päivänä lauantaina Helsingin jäähallissa oteltavan kamppailutapahtuman myötä.
Avausosa meni KalPalle selkeästi 4–1, mutta tänään HIFK juhli vierasvoittoa samoin lukemin. Ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta jatkopaikkaan vaaditaan vain kolme kiinnitystä, joten helsinkiläiset onnistuivat kairaamaan arvokkaan voiton.
HIFK:n maalit iskivät avauserässä Petteri Lindbohm, toisessa erässä Tony Sund ja kolmannessa erässä kaksi maalia kihauttanut Vincent Marleau. Pelin päätösosuman Marleau puttasi tyhjään rysään.
KalPan ainokaisen ampui toisen periodin aikana Veikka Mononen.
Puolustajat Lindbohm, Sund ja Mononen viimeistelivät kukin uransa ensimmäisen SM-liigan pudotuspeliosuman.
Kiekko-Espoo ja Ässät taas jatkoille
Kiekko-Espoo ja Ässät etenivät jatkoerään 1–1-tasalukemissa. Iikka Kangasniemi vei espoolaisisännät ylivoimalla johtoon, ja Sakari Kostilainen teki Ässien tasoituksen uransa ensimmäisessä SM-liigan pudotuspeliottelussa niin ikään ylivoimalla.
