Ässien Dylan Fabre rokotti jatkoerässä Iikka Kangasniemen kiekonmenetyksestä.
Porin Ässät johtaa Kiekko-Espoota SM-liigan ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelusarjassa nyt voitoin 2–0.
Toisen osan porilaiset veivät ensimmäisen tavoin jatkoerässä. Lauantain 2–1-voittoniitin iski Espoossa pelatussa ottelussa Dylan Fabre.
Fabre riisti kiekon Kiekko-Espoon kultakypärältä Iikka Kangasniemeltä, joka kaarteli pelivälineen kanssa turhan varomattomasti.
Fabre purjehti puolustusalueelta vauhdikkaasti läpiajoon ja nosti limpun yläpeltiin.
Osa espoolaispelaajista poltti pettymyksestä päreensä. Ensin mailansa tolppaan huitaisi raivoisasti puolustaja Arvid Aronsson ja hänen jälkeensä maalivahti Petteri Rimpinen.
Kangasniemi oli tehnyt varsinaisella peliajalla ylivoimalla espoolaisten 1–0-maalin. Ässien tasoituksen viimeisteli ylivoimalla puolestaan ensimmäisessä SM-liigan pudotuspeliottelussaan Sakari Kostilainen.
1:20Näin Ässien Sakari Kostilainen tasoitti uransa ensimmäisen SM-liigan pudotuspelimittelön.
Puolivälieräpaikkaan vaaditaan kolme voittoa. Ässillä on mahdollisuus katkaisuun jo maanantaina Porissa.