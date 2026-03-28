Japanin F1-osakilpailun aika-ajoissa nähtiin jättiyllätys, kun autonsa ajettavuuden kanssa tuskaillut Max Verstappen syöstiin ulos aika-ajojen viimeisestä osiosta. Tempusta vastasi vasta 18-vuotias ruotsalaiskuski Arvid Lindblad.
Red Bull -tähti Max Verstappenin jääminen aika-ajojen viimeisestä osiosta ja sijalle 11 oli Suzukan lauantain suurin yllätys.
Verstappen kiilattiin ulos kympin joukosta toisen osion viime hetkillä, kun Racing Bulls -tallin ruotsalaistulokas Arvid Lindblad jysäytti niukasti hollantilaisen edelle.
– Olen todella ylpeä itsestäni, Lindblad maiskutteli kymmenettä lähtöruutuaan Sky Sportsille.
Lindblad oli pitänyt ennen tuota kierrostaan melko matalaa profiilia Suzukan radalla, eikä haamuvedosta puhuminen ole liioittelua.
– Mielestäni tein melko vaikuttavaa työtä toisessa osiossa. Nautin suuresti tuosta kierroksesta.
Ensimmäistä F1-kauttaan ajava Lindblad kertoi tunteneensa huippuajan olevan mahdollinen.
– Tiesin ensimmäisen vedon jälkeen, että jos ajan täydellisesti, voisin puristaa itseni jatkoon. Joten sanoin itselleni, että nyt pitää vain kytkeä aivot pois päältä, toivoa parasta ja lyödä talla pohjaan.
– On riemastuttava tunne, kun on tällaisella radalla ja sinut auton kanssa, se on vain niin hauskaa.