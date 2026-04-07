Poliisi epäilee 16- ja 18-vuotiaita poikia henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta Pirkanmaalla.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan molemmat pojat on vangittu.
Poliisi epäilee, että pojat suunnittelivat jonkinlaisen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen.
Pojista vanhempi on koulun oppilas, mutta nuorempi ei.
Tapauksen esitutkinta aloitettiin maaliskuun lopussa. Poliisi korostaa, että opiskelu oppilaitoksessa on tällä hetkellä turvallista.