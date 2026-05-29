Poliisi tulee tehostamaan valvontaa päättäjäisviikonloppuna.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt uhkaus, jossa uhataan väkivallalla koulujen päättäjäisviikonloppuna Jyväskylässä. Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja tutkii sitä julkisena kiihottamisena rikokseen.

Poliisi on myös tiedottanut asiasta kouluja ja laatinut koulujen kanssa Wilma-tiedotteen oppilaiden huoltajille.

– Poliisi pyytää huoltajia keskustelemaan nuorten kanssa etukäteen viikonlopun suunnitelmista ja olemaan tietoisia siitä, mitä nuorilla on mukanaan, kun he lähtevät juhlimaan. Kotona on myös siitä arvioida, onko Jyväskylän satama nuorille oikea paikka juhlimiseen.

Poliisi on paikalla koulujen päättäjäisissä lauantaina, ja tulee tehostamaan valvontaa muutenkin viikonloppuna.