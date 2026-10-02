Lukioprotestit ovat sulkeneet satoja kouluja Ranskassa. Lukiolaiset vaativat parempia opiskeluolosuhteita.

Ranskassa yli 400 lukiota on ollut tänään suljettuna väkivaltaisiksi muuttuneiden mielenosoitusten vuoksi.

Viime viikolla alkaneissa protesteissa lukiolaiset vaativat pienempiä luokkakokoja, lisää opintovälineitä ja koulujen remontointeja. Mielenosoitukset alkoivat Pariisin alueella syyskuussa ja levisivät nopeasti koko maahan.

Lukiolaiset ovat sytyttäneet tulipaloja ja heitelleet poliisia esineillä. Poliisi on vastannut ampumalla kyynelkaasua.

Ainakin 40 rehtoria on loukkaantunut levottomuuksissa. Tänään 17-vuotias koululainen pidätettiin epäiltynä poliisin murhan yrityksestä.

Hallituksen mukaan mielenosoitukset ovat muuttuneet pienten väkivaltaisten ryhmien johtamaksi urbaaniksi väkivallaksi. Sisäministerin mukaan kaksituhatta nuorta on pidätetty.

– Tilanne on huonontunut, koska protestiliike on muuttanut luontoaan. Aivan selvästi sen ovat kaapanneet väkivaltaiset pienet ryhmät, ja se meidän pitää saada loppumaan, toteaa

opetusministeri Edouard Geffray.

Presidentinvaaleihin on puolisen vuotta. Hallitus ja laitaoikeiston Kansallinen liittouma syyttävät laitavasemmiston Lannistumatonta Ranskaa protesteista. Se puolestaan syyttää poliisia väkivallasta.

– (Mellakointi) on valitettavaa, mutta samaan aikana lukiolaisten vaatimuksia ei ole kuultu vuosiin. Huomioiden poliittisen ja geopoliittisen taustan on useita syitä, miksi lukiolaiset ja yliopisto-opiskelijat ovat todella ahdistuneita, toteaa Berthelotin lukion saksan opettaja Sandra Champain-Sellier.

Lukiolaiset protestoivat myös liian lyhyistä ruokatauoista.

– Heillä ei ole aikaa ruokailla, joten he tulevat iltapäivän tunneille tyhjin vatsoin. Pitää muistaa, että erityiskurssien takia heidän lukujärjestyksensä venyy aamukahdeksasta iltakuuteen, kommentoi Berthelotin lukion vanhempainyhdistyksen edustaja Alixe Rivière.

Juttua täydennetty kauttaaltaan 2.10.2026 kello 21.56.

