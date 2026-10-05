Ranskalaisteini menetti raajansa mielenosoittajien ja poliisin yhteenotossa.
15-vuotias ranskalainen poika menetti kätensä räjähdyksessä, joka tapahtui lukioikäisten mielenosoittajien ja mellakkapoliisin välisessä kohtaamisessa Lensin kaupungissa Pohjois-Ranskassa keskiviikkona.
Tapauksesta kertoo muun muassa BBC.
Poika toimitettiin sairaalahoitoon, eikä hän tiettävästi ole hengenvaarassa.
Tapahtumaan johtaneista syistä on esitetty mediassa ristiriitaisia havaintoja. Uutistoimisto AFP:n poliisilähteen mukaan poika olisi poiminut käsiinsä mellakkapoliisin ampuman, kumikuulia levittävän kranaatin. Paikallislehti La Voix Du Nordin haastattelema silminnäkijä kiistää nämä tiedot.
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Räjähdeonnettomuus tapahtui Auguste Béhalin lukion läheisyydessä.
Alueellisen hallintojohtajan François-Xavier Lauchin mukaan paikallisen lukion lähelle kokoontunut suuri mielenosoittajajoukko oli heitellyt poliiseja kohti kiviä, ilotulitteita ja erilaisia pyroteknisiä laitteita. Paikalle lähetettiin mellakkapoliisi järjestystä turvaamaan, minkä jälkeen räjähdys tapahtui.
Tapausta on asetettu tutkimaan Ranskan poliisin valvontaelin (IGPN).