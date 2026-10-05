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Alueellisen hallintojohtajan François-Xavier Lauchin mukaan paikallisen lukion lähelle kokoontunut suuri mielenosoittajajoukko oli heitellyt poliiseja kohti kiviä, ilotulitteita ja erilaisia pyroteknisiä laitteita. Paikalle lähetettiin mellakkapoliisi järjestystä turvaamaan, minkä jälkeen räjähdys tapahtui.

Poika toimitettiin sairaalahoitoon, eikä hän tiettävästi ole hengenvaarassa.

15-vuotias ranskalainen poika menetti kätensä räjähdyksessä, joka tapahtui lukioikäisten mielenosoittajien ja mellakkapoliisin välisessä kohtaamisessa Lensin kaupungissa Pohjois-Ranskassa keskiviikkona.

Ranskalaisteini menetti raajansa mielenosoittajien ja poliisin yhteenotossa.

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Lukiolaisten väkivaltaiset protestit raivoavat Ranskassa: Moneen kouluun ei asiaa

Väkivaltaisuudet yltyneet

Kyseessä ei ole ensimmäinen vakava loukkaantuminen Ranskassa viime päivien aikana kiihtyneissä mielenosoituksissa. Edellisviikolla 14-vuotias opiskelija sai vakavia vammoja Saint-Ouen-l'Aumônessa, kun hänen päähänsä osui kyynelkaasukranaatti.

Mielenosoitukset alkoivat viime viikolla Pariisista ja levisivät sittemmin esimerkiksi Marseilleen, Nantesiin ja Montpellieriin. Lukiolaiset protestoivat muun muassa opettajapulaa, liian suoria luokkakokoja sekä rapistuneita koulurakennuksia vastaan.