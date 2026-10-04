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Mielenosoitukset kärjistyivät eri puolilla Espanjaa | MTV Uutiset



Espanjassa kuohuu rajusti: Poliisi ampui ihmisiä kumiluodeilla ja viisi pidätettiin 1:27 Espanjalaiset saivat tarpeekseen ja valtavat ihmisjoukot vyöryivät kaduille. Valenciassa mielenosoittajia ammuttiin kumiluodein. Katso videolta, mistä on kyse! Julkaistu 04.10.2026 16:27 MTV UUTISET Suurimmat mielenosoitukset on nähty maan pääkaupungissa Madridissa. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään eri puolilla Espanjaa kalliita vuokra-asuntoja vastaan. Espanjalaisen uutissivusto Malditan mukaan Espanjan vuokrahinnat ovat nousseet yli 80 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tilanne kärjistyi kansan suivaannuttua 87-vuotiaan Maricarmen Abascalin häädön saaman mediahuomion jälkeen. Naisen eläke ei riittänyt kattamaan rajusti noussutta vuokraa. Lue myös: 87-vuotias nainen häädettiin kotoaan kantamalla – Espanjassa repesi raivo Ihmiset ovat telttailleet Puerta del Solin aukiolla Madridin keskustassa. – Olen täällä, koska oikeuksiemme puolustamiseksi on taisteltava. Vuokrat Espanjassa ovat liian korkeita, eikä kukaan pysty maksamaan sellaisia ​​summia. Asuntojen on oltava ihmisten asumista varten, 68-vuotias Maria Donadios kertoi Reutersille viime viikolla. Pääministeri Pedro Sánchez lon luvannut kansalle, että tilanteeseen löydetään ratkaisu. Espanjan parlamentti kuitenkin hylkäsi perjantaina pääministeri Sánchezin esittämät kaksi kiireellistä asuntolakia koskevaa asetusta.









– Jos olette täällä palvelemassa todellisen valtaeliitin etuja, se saattaa olla hyväksyttävää, mutta tavallisten ihmisten etujen mukaista se ei missään nimessä ole. Tehkää oikein, sillä uskon, että jos ette niin tee, historia tuomitsee teidät nopeammin kuin luulette ja ankarammin kuin osaatte kuvitellakaan, Sánchez sanoi parlamentin jäsenille.

Vuokralaisten liiton mukaan jopa puoli miljoonaa ihmistä osoitti mieltään launtaina Madridissa.

Tilanne kärjistyi lauantaina

Mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa Valenciassa lauantaina. BBC:n mukaan poliisi käytti kumiluoteja väkijoukkojen hillitsemiseen. Poliisi pidätti kaikkiaan viisi ihmistä.

Viranomaisten mukaan yhdeksän poliisia on loukkaantunut mielenosoituksissa.

Suurimmat mielenosoitukset on nähty maan pääkaupungissa Madridissa, jossa marssi vuokralaisia edustavan liiton mukaan jopa puoli miljoonaa ihmistä. Viranomaisten mukaan ihmisiä oli 70 tuhatta.