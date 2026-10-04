Suurimmat mielenosoitukset on nähty maan pääkaupungissa Madridissa.
Kymmenet tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään eri puolilla Espanjaa kalliita vuokra-asuntoja vastaan.
Espanjalaisen uutissivusto Malditan mukaan Espanjan vuokrahinnat ovat nousseet yli 80 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana.
Tilanne kärjistyi kansan suivaannuttua 87-vuotiaan Maricarmen Abascalin häädön saaman mediahuomion jälkeen. Naisen eläke ei riittänyt kattamaan rajusti noussutta vuokraa.
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Ihmiset ovat telttailleet Puerta del Solin aukiolla Madridin keskustassa.
– Olen täällä, koska oikeuksiemme puolustamiseksi on taisteltava. Vuokrat Espanjassa ovat liian korkeita, eikä kukaan pysty maksamaan sellaisia summia. Asuntojen on oltava ihmisten asumista varten, 68-vuotias Maria Donadios kertoi Reutersille viime viikolla.
Pääministeri Pedro Sánchez lon luvannut kansalle, että tilanteeseen löydetään ratkaisu. Espanjan parlamentti kuitenkin hylkäsi perjantaina pääministeri Sánchezin esittämät kaksi kiireellistä asuntolakia koskevaa asetusta.