Ranskassa 400–500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain maanantaina, ilmoittaa maan opetusministeri Edouard Geffray.
Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi.
Opetusministeri Geffrayn mukaan satojen koulujen turvallisuudessa on ollut puutteita, mikä johti sulkupäätöksiin. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina.
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24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu syyskuussa alkaneen liikkeen aikana, Geffray sanoi.