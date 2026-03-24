Poliisi harkitsee sitä, aikooko esittää 15-vuotiasta vangittavaksi tapon yrityksestä.
Poliisi ei ole vielä kuullut maanantaisen koulupuukotuksen osallisia. 14-vuotias uhri on edelleen sairaalahoidossa.
Puukotus tapahtui Helsingin Maatullin koulun aulassa. Koulu sijaitsee Tapulikaupungissa.
Edellisellä viikolla tehty kaksi rikosilmoitusta
Maanantaina tilanne oli lähtenyt käyntiin siitä, että yksi 15-vuotias oli lyönyt nyrkillä toista 15-vuotiasta oppilasta. Tällä oppilaalla oli mukanaan teräase. Tappeluun oli tullut myös kolmas oppilas, 14-vuotias, mukaan. Hän sai osuman teräaseesta yhdeltä 15-vuotiaalta.
Teräasetta käyttänyttä 15-vuotiasta epäillään tapon yrityksestä. Toista 15-vuotiasta epäillään pahoinpitelystä.
Tapauksen tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen ei ota kantaa siihen, mitä koululla on aiemmin tapahtunut, mutta vahvistaa sen, että edellisen viikon tapahtumista oli tullut kaksi rikosilmoitusta poliisille viime viikon perjantaina.
– Osallisena on ollut osittain samoja oppilaita, hän sanoo.
Uhri edelleen sairaalassa
Tapon yrityksestä epäilty on 15-vuotias ja hän on pidätettynä.
– Harkitsemme esitämmekö häntä vangittavaksi, Korkalainen sanoo.
Nuoren henkilön vangitsemiselle pitää olla painavat syyt.
14-vuotias uhri on edelleen sairaalahoidossa.
– Hän on vakavasti loukkaantunut, mutta hänen tilansa on vakaa, Korkalainen sanoo.
MTV ei tavoittanut koulun rehtoria tiistaina useista yrityksistä huolimatta.