Järvien lisäksi myös Itämeren vesi tummuu vauhdilla.

Suomalaisten mökkijärvien vesi on muuttunut kiihtyvällä tahdilla yhä ruskeammaksi. Yle kertoi tällä viikolla, että myös Itämeri tummuu kovaa vauhtia.

Erikoistutkija Laura Härkönen Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) kertoo, että veden tummuminen tumman teen väriseksi johtuu humuksesta. Humus on orgaanista ainetta, joka syntyy kasvien maatuessa.

Vasemmalla puolella värjättyä vettä, joka kuvaa sitä, millaiselta humuksen tummentama vesi näyttää. Oikealla puolella oleva vesi on sameutunut saven takia.MTV

– Tummuminen johtuu humusyhdisteiden määrän lisääntymisestä vedessä. Humusyhdisteet sisältävät paljon orgaanista hiiltä ja niihin on myös sitoutunut rautaa. Orgaaninen hiili ja rauta vaikuttavat veden väriin ja tummentavat sitä, Härkönen sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Uimarin ei tarvitse säikähtää tummaa vettä

Uiminen on Härkösen mukaan turvallista, vaikka vesi olisikin tummunut.

– Tummissa järvissä on turvallista uida, mutta ihmiset kokevat usein kirkkaat vedet miellyttävämmiksi, Härkönen sanoo.