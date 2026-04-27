Sotiemme veteraanien muistopäivää on vietetty vuodesta 1987 lähtien.

Tänään liputetaan Suomen sotien veteraanien kunniaksi. Kansallista veteraanipäivää vietetään sotaveteraanien kunniaksi sekä muistoksi sodan päättymisestä ja rauhan alkamisesta.

Sotiemme veteraanien muistopäiväksi otettua Lapin sodan päättymispäivää on vietetty vuodesta 1987 lähtien.

Kansallisen veteraanipäivän pääjuhla järjestetään tällä kertaa Mikkelissä. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb osallistuvat kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaan, missä he tapaavat veteraaneja ja lottia.