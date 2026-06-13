Yhdysvaltain hallinto on luokitellut Tren de Araguan terroristijärjestöksi.
Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen surmanneen iskussa venezuelalaisen Tren de Aragua -rikollisjärjestön johtajan. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään Suomen aikaa varhain lauantaina.
Trumpin mukaan isku tehtiin yhteistyössä Venezuelan kanssa.
Yhdysvaltain hallinnon mukaan Tren de Aragua harjoittaa laajaa rikollista toimintaa, kuten huumekauppaa, ihmiskauppaa ja rahanpesua. Yhdysvaltain hallinto on luokitellut Tren de Araguan terroristijärjestöksi.
Trumpin jakama kuvakaappaus videosta, jossa hänen mukaansa isketään Tren de Aragua -johtajaan.AFP / Lehtikuva