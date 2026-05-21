Mika Salo sai puukosta jalkaansa Bangkokissa.
Entinen formulakuski ja F1-asiantuntija Mika Salo joutui puukotuksen uhriksi Thaimaan pääkaupunki Bangkokissa, uutisoi viihdemedia Uuno.
Salo jakoi sosiaaliseen mediaan kuvia jalastaan, johon veitsihyökkääjä osui.
Uuno julkaisi sivuillaan Salon jakamat hurjat kuvat, joissa näkyy syvä haava tuoreeltaan, sekä tikkauksen jäljiltä.
Salo kertoo Uunolle tapahtumien kulusta ja sanoo, että oli ylittämässä tietä, kun hänen ohitseen ajoi mopo. Mopon kyydissä ollut toinen henkilö oli viiltänyt Saloa jalkaan.
– Lähdin kävelemään eteenpäin, niin tuntematon mies tuli sanomaan minulle, että jalastani vuotaa verta. Katsoin alas ja tosiaan, jalassa oli 15 sentin viilto lihaksessa, Salo kertaa tapahtumia.
Hän kertoo menneensä paikalliseen sairaalaan, jossa kuuli, että sinne oli tuotu myös viisi muuta uhria, joilla oli samanlaisia vammoja.
Salo pohtii Uunolle, että tekijä oli mahdollisesti yrittänyt katkaista käsilaukun hihnaa, mutta puukko osuikin jalkaan.