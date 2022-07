Ötökkäkammo voi häiritä lomaa, mutta hyönteiset ja hämähäkit ansaitsevat myös ihailua: "Tekemisissä vierauden kanssa"

Sen sijaan sairauden kriteerit täyttävää fobiaa kokee huomattavasti harvempi. Fobioista kärsii vajaat 10 prosenttia, ja kohteena on muitakin kuin eläimiä. Fobialle tyypillistä on voimakas intensiteetti, johon voi liittyä jopa paniikkikohtauksia ja pelon kohteen välttelyä arjessa.

Taustalla usein pelkokokemus

Suomessa on hyvin vähän vaarallisia hyönteisiä tai hämähäkkejä, joten ötökkäpelko voi tuntua irrationaaliselta. Sen taustalla katsotaan kuitenkin olevan evoluutioon liittyviä syitä.

Journal of Experimental Psychology -lehdessä vuonna 2001 julkaistussa Karoliinisen instituutin tutkimuksessa koeryhmä katseli kuvia käärmeistä ja hämähäkeistä sekä kukista ja sienistä. Osallistujat kiinnittivät kuvissa nopeimmin huomiota eläimiin eli potentiaaliseen vaaraan, vaikka se olisi kooltaan pienikin.

Karlssonin mukaan ihmisen geeneissä on periytynyt pelko vaaroja, kuten potentiaalisesti myrkyllisiä eläimiä tai korkeita paikkoja kohtaan. Monesti pelko kuitenkin aiheutuu jostain kokemuksesta. Koiria pelkäävää on ehkä koira purrut lapsena, ja vastaavasti ötökkäpelko voi juontaa yllättävästä pelkotilanteesta, joka ehdollistuu.

– Luultavasti evoluutioon liittyvät pelot ovat yleisempiä, kun taas kokemukseen liittyvä pelko tai fobia on usein hyvin rajattu ja kohdistuu esimerkiksi tiettyyn hyönteislajiin.

Mallioppiminen vaikuttaa

– Suuri osa pelosta hämähäkkejä kohtaan voi johtua juuri oppimisesta varsinkin meillä Suomessa tai yleisemminkin Euroopassa, jossa ei esiinny juuri lainkaan vaarallisia hämähäkkejä, pohtii tietokirjailija ja tekniikan tohtori Sami Karjalainen, joka on julkaissut useita palkittuja luontokirjoja.

Hänen omassa perheessään mallioppiminen on mennyt niin päin, että tytär ei lainkaan pelkää ötököitä vaan uskaltaa pitää niitä kädessäänkin.

Tieto voi vähentää tuskaa

Hämähäkkejä kammoavien on hyvä muistaa, että ne ovat keskeinen osa luonnon ekosysteemiä. Hämähäkeistä on myös suoraa hyötyä ihmisille. Karjalaisen mukaan esimerkiksi eräs hyppyhämähäkkilaji on erikoistunut syömään malariaa levittäviä hyttysiä. Vastaavasti huoneen nurkassa viihtyvä hämähäkki pyydystää kärpäsiä, sokeritoukkia ja hyttysiä.